Verevis süttis mets ning Sanglas turbaraba

Verevi metsatulekahjut on kustutama asunud Tartu, Elva, Jõgeva, Nõo ning Rõngu päästekommandod. Kustutamist vajab ligemale 5 hekatrit metsaalust, milleks kasutatakse ka maastikusõidukeid.

Samuti on põleng Võrtsjärve idakalda lähedal Sangla külas, kus põleb orienteeruvalt 1-2 hektarit turbapinda ja turbaaunasid, mis on eriti tuleohtlikud. Sündmuskohal on päästjad Annelinnast, Otepäält ning Tõrvast.