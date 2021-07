Ennu puhul saan pikalt mõtlemata öelda: võime uhked olla, et meil Eestimaal oli selline mees, kes on olnud nii järjekindel.

Enn oli lapsest saadik Peetri kogudusega seotud. Lapsena püüti teda küll kirikust välja kupatada, kui see koolilaste passimine seal käis, aga ta ei lasknud, ütles, et tema käib kirikus.

Ta polnud kibestunud, pettunud küll paljude nähtuste pärast meie ühiskonnas. Aga tema loosung oli, et võidelda tuleb edasi ja lõpuni, mitte alla anda. Seda rida ta ajas. Nüüd on meie asi tema rida edasi ajada.

Enn Tarto on 1990. aastast olnud ka tulihingeline kaitseliidu toetaja ja eestkõneleja. Ta oli kümme aastat kaitseliidu vanematekogu esimees ning on valitud meie organisatsiooni auliikmeks.

Sel aastal oli info, et Ennu tervis ei luba tal tulla. Ometi oli ta kohal, sest tema südamehool oli, et me ei unustaks olulisi ajaloolisi sündmusi ja inimesi. Pärast miitingut palus Enn Tarto, et ma ta koju viiks. Jätsime ta kodutrepil hüvasti ja soovisime vastastikku head peatset võidupüha ja jaanipäeva.