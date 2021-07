Nii sõidukite kui ka autojuhtide seas oli neidki, kes lõid kaasa Eesti esimesel uunikumide kokkutulekul 55 aastat tagasi. Näiteks läbis tookordki teekonna 1930. aasta BMW Dixi. Viimase omaniku Illar Lentsiuse sõnul on aga sellise reliikvia omamine kallis hobi, sest varuosasid on keeruline leida. «Vene ajal oli juppe lihtsam leida ning hinnadki soodsamad,» rääkis ta ja lisas, et BMW Dixi on nüüd väga haruldane auto.