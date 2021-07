«Selgise teine kiiruskatse oli väga populaarne, kõik tahtsid autosid näha võimalikult kõrgelt ning ronisid keelualale. Millele nad aga ei mõtle, on see, et kui korraldajad näevad, et keegi on rajal vales kohas, võib see halvimal juhul tähendada katse peatamist. Seda ei taha ju ometi keegi, ka mitte publik,» rääkis turvatöötaja.