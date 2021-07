Kaupmees räägib, milline kala on rallifännile eriti mokkamööda

Suitsukala putkat pidav Fjodor Aganitš varus rallit silmas pidades oma müügiputkasse veidi rohkem kala kui tavalisel nädalavahetusel. «Noh, äri läheb normaalselt, oleks arvanud, et läheb veel paremini,» sõnas Aganitš.

Aga milline kala rallifännile kõige enam maitseb? «Rohkem läheb kuivatatud kala, näiteks tint,» ütles Aganitš. Ilmselt on põhjus ka selles, et Aganitši kalaletis olevad latikad on muljetavaldavalt suured ning neid annab ralliraja äärde tassida.