Ülejõe parki kerkisid kastiratta puurid

Ülejõe pargis on ootel viis boksi, igasse mahub üks kastiratas. Iga boksi uks on lukus, kuid Velorendi broneerimissüsteemi abil saab ratta soovitud ajal kätte.

Velorendi projektijuht Jaanus Tamm ütles, et esialgu tahetakse näha, milline huvi kastirataste vastu on. Ta loodab, et huvi on, sest kastirattast on abi erinevate transpordimurede korral ka üsna raskete asjade vedamisel.