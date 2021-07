Ralli ajal on politseile enim probleeme toonud kiiruseületamised

«Peamised rikkumised, mida tuvastanud oleme, on kiiruseületamised,» ütles ta. Et rallikatsetele jõudmine oleks muretu ning sujuv, kutsub Reimaa liiklejaid aega varuma ning järgima piirkiirust. Nii ei kulu tema sõnul vaeva ka patrullile kiiruseületamise põhjendamiseks ning vabandamiseks.

Üldiselt on Reimaa sõnul inimesed siiski mõistvad ning kuulekad olnud. «Suur aitäh kõigile, kes on Rally Estonia õnnestumisele oma õla alla pannud ja on katsetele jõudmiseks varunud aega ning olnud kohalike ja rallikorraldajate suhtes mõistvad,» lausus ta.