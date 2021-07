Politsei rallioperatsioonijuht Andrus Reimaa ütles, et täna öösel on Kambja lähedal kadunuks jäänud Soome rallifänn. Politsei alustas otsinguid, kuid hommikul saadi kadunud mehe sõbralt teada, et kadunu on jõudnud tagasi ööbimiskohta. Soomlane olevat vahepeal metsa magama jäänud.