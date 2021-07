Ralli 12. kiiruskatse eel Prangli mõisa pealtvaatamisalal käis rajajulgestaja suitsumeeste juurest läbi ning vahendas infot, et suitsu tegemine on tänasest Rally Estonial keelatud. Rajajulgestaja küll mainis, et suunised andis päästeamet, kuid Rally Estonia kommunikatsioonipealik täpsustas, et see suunis tuli ikkagi ralli korraldajatelt, et tuleohtu vältida.