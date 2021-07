Nõuni kaupluse juhataja Kristiina Tamm ütles, et rahvast on kordades rohkem, aga kõik sõltub ka sellest, kui kaugele kiiruskatsed kauplusest päeva jooksul jäävad. Ta on olnud kaupluse juhataja kaks aastat ning ralli ajal töötab temale lisaks poes kolm töötajat.