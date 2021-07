Rajajulgestaja Vaido Kodala ning Alaküla pealtvaatamisala meditsiinitöötaja Tanel Tamm on seda meelt, et üldiselt on inimesed mõistvad ning käituvad rallil eeskujulikult. Tamme käes olevat elustamisaparaati loodetavasti tarvis ei lähe. FOTO: Eili Arula