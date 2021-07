Katalüsaatorid on varastele kuum kaup

Nimelt avastati üleile, et Tartus Mõisavahe tänavale pargitud sõiduautolt Land Rover oli varastatud katalüsaator väärtusega pea 200 eurot.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk sõnas, et sõiduautodelt katalüsaatorite varastamine on sage probleem ning seda nii elamurajoonides kui ka avalikes parklates. Vargused toimuvad peamiselt öösiti, kui võimalikke pealtnägijaid on vähe.