Piirivalvurid avastasid 15. juulil, et Lämmijärvel on piirirežiimi rikkumas alus. Asja kontrollides selgitasid sel viibinud kalamehed, et puntrasse läinud õngede harutamisel kadus asukoha üle valvsus. Piiriveekogudel oli teisigi rikkumisi.