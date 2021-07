Vambola Paavo: reklaamime autovabaduse puiesteed, aga unustame raeplatsi

Ei eksi need, kes pealinnas ütlevad Tartu kohta tukkuv linn. Suvel on siin tõesti igav. Rally Estonia meelitab küll Lõuna-Eestisse, ent see pole Tartu firmamärk. Me pole ikka veel suutnud leida, mida võõrale pakkuda. Puuduvad oma maamärgid. Linna jalutab turist tunniga läbi ja ongi kõik. Ülikool on kuulus ja ajalooline, ent see ei müü, Toome varemed samuti mitte.