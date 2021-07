Inimesed põgenevad põrgukuumuse eest veekogude äärde, et pisutki jahutust leida. Kui suplus tehtud, siis on jõe või järve äärest mõistlik kiiresti sääred teha, sest tänavu on parme väga palju ja nad on näljased. Ning ole sa kui kiire tahes, mõni neist jõuab ikka jaole. Suurte kärbseliste eest inimesed ja kariloomad naljalt ei pääse, sest nende aktiivsusaeg langeb kokku inimeste omaga.