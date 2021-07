Elanikud leidsid, et detailplaneeringu menetluses on rikutud menetlusnõudeid, eelkõige seoses üldsuse kaasamisega, ning vastustaja ei ole detailplaneeringu kehtestamisel arvestanud loodusele tekitatava kahjuga, muu hulgas ei ole detailplaneeringu menetluses tehtud nõuetekohast keskkonnamõju hindamist.

Lisaks leidis liit, et tegu on avalikkusele ja kogukonnale olulise avalikult kasutatava maa-alaga ning detailplaneering on vastuolus linna arengudokumentidega.