Muuseumi A-sissepääsu ees on vaatamiseks väljas ralliautod 80ndatest. Saab näha, milliste masinatega sõitsid rallipaarid Ilmar Raissar ja Rein Talvar, Hardi Mets ja Udo Mets või Vello Õunpuu ja Aarne Timusk. Vaatamiseks on B-rühma homologeeringu saanud Lada VFTSid, mis on tänaseks Lada fännide seas kultusobjektid. Muuseumi noka all õues on uudistamiseks väljas uued isesõitvad bussid.