Vahet saab täiskasvanud lindudel ja selleaastastel poegadel teha noka värvi järgi. Kui vanematel on punane nokk, siis poegadel on nokk tumedat värvi. FOTO: Kristjan Teedema

Kuna märkamatult on kätte jõudnud südasuvi ja üle Eesti käib heinategu, on valge-toonekurgi põldudel näha palju. Vastniidetud rohust ja viljapõldudelt on toonekurgedel lihtsam leida toitu – hiiri, putukaid ja konni.