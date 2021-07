Politsei valmistub Rally Estonia ajal öiseid pidutsejaid korrale kutsuma

Tartu politseijaoskonna juhi Andrus Reimaa sõnul kasutatakse turvalisuse tagamiseks väga erinevat taktikat. «Esiteks on meil erinevad abivahendid õhuseire jaoks, nii mehitatud kui mehitamata sõidukid. Samal ajal tegelevad maismaal liikluskorralduse ja turvalisuse tagamisega eraldi üksused,» nentis Reimaa.

Lõuna-Eestis on politsei valvel ka öösel, et tagada linnakodanikele võimalikult vähe kahjusid. «Ilm on väga kuum ja paljudel pole oma kodudes tehnilisi lahendusi õhutamiseks ning aknad on lahti. Kuna kuumaga on magada niigi raske, siis lärm segab und veelgi ning oleme valmis inimestele selgitusi jagama ja pidutsemist kontrolli all hoidma,» lisas ta.

Politseijuht ei näe suurt probleemi nendes rallifännides, kes ilma piletiteta kiiruskatsetele pääseda üritaksid. «Rallispordi kajastamine telepildis on viimaste aastatega teinud nii suure hüppe, et fännid panustavad just ülekannetele, mida saab nautida konditsioneeriga kodus ilma palavuse ja parmudeta,» muigas Reimaa. Rallikatselt saadud elamusi see muidugi ei asenda ning politseijuhi sõnul on tänavu korraldajad leidnud soodsamaid pileteid ka neile, kellele rallipass on liiga kulukas.

Suurimad ohud, mille peale Reimaa sõnul inimesed sageli ei mõtle, on seotud tuleohutuse ja droonide lennutamisega. «Mitu nädalat pole sadanud ning loodus on nii kuiv, et iga mahajäetud asi võib tekitada õnnetuse. Droonide omanikel tasub jällegi mõelda, et nende kasutamisega seatakse oht kõigile külastajatele,» tõdes ta.