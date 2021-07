Video ⟩ Tallinna-Tartu maanteel sõitis linnamaastur veokile tagant sisse

Linnamaasturi Kia juht sõitis tagant otsa veoautole MAN. Inimesed õnneks tõsisemalt viga ei saanud, küll said kahjustada sõidukid ning liiklus õnnetuspaigas on avarii tõttu pisut häiritud. Mis asjaoludel avarii juhtus, on veel selgitamisel.