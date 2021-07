Piletid FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapile veel jagub ning inimeste seas koguvad populaarsust üksikuteks päevaks mõeldud rallipassid. «Piletimüük sujub kenasti ja on näha, et päevapasside vastu on huvi ning inimestel peabki olema erinevaid valikuvõimalusi,» selgitas Rally Estonia peakorraldja Urmo Aava. Ta rõhutas, et piletid jäävad müüki kõigiks rallipäevadeks ning kokku pääseb WRC tippsõitjaid vaatama kuni 25 000 pealtvaatajat.