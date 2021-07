Et huvi bussi vastu jäi leigeks, selgitas sotsiaalvaldkonda kureeriv Tartu abilinnapea Mihkel Lees sellega, et täna oli tegemist esimese sedalaadi transpordi katsetamisega, mille pealt saab nüüd õppida ja paremini teha. «Süstikbuss on kastist välja mõte, mida me testime, ega me ei olnud ega ole siiani lõpuni kindlad, et lahendus hakkab tööle,» sõnas Lees.