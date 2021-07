Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava märkis, et loetud päevad enne autoralli algust on tähtis meelde tuletada, et WRC ralli Eestisse jõudmine oli meie kõigi ühine saavutus. «Ettevalmistused maailma parimaks rallielamuseks on tehtud, kuid see unistus saab jätkuda üksnes siis, kui meie ühine vastutus ralli õnnestumise nimel eesolevatel päevadel jätkub. Anname kõik endast maksimaalse panuse selleks, et saaksime pühapäeval õhtul uhkusega öelda – me korraldasime maailma parima WRC etapi,» sõnas Aava.

Varu aega katselt katsele jõudmisel

Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa sõnul näitas möödunud aasta, et lõviosa politsei sekkumist nõudnud vahejuhtumitest olid seotud pealtvaatajate arutu kihutamisega ühelt katselt teisele. Siis tabati napi nelja päevaga üle 700 kiirusületaja olgugi, et rallikava võimaldanuks neist igaühel piirkiirusest kinni pidades aegsasti järgmisele katsele jõuda.

«Selleks, et maailma vingeima autospordiürituse varjus ei juhtuks pealtvaatajatega kihutamisest tingitud raskeid liiklusõnnetusi, paneme nüüdki Lõuna-Eesti teedele välja liiklust rahustavad mobiilsed kiiruskaamerad. Samuti aitavad liiklust rahustada, avalikku korda ja üldist ralliturvalisust neil päevadel tagada sajad politseinikud Lõuna-Eesti teedel,» märkis Tartu politseijaoskonna juht.

Järgi tule- ja veeohutusreegleid

Reimaa lisas, et metsad on praegu ütlemata tuleohtlikud, mistõttu ei tohi rallialade äärsetes metsades lahtist tuld teha või hõõguvat suitsukoni metsa alla visata. «Ka väiksem põleng võib väga kiirelt kontrolli alt väljuda nii, et ralli tuleb katkestada ja kõik piirkonnas viibivad pealtvaatajad ohualast evakueerida. Tulekahju korral tuleb sest viivitamata 112 teada anda ja abi kutsuda,» rõhutas ta.

Politseijuht rõhutas, et nõnda palava ilmaga otsivad paljud ja kahtlemata ka rallit nautima tulnud inimesed vabadel hetkedel jahutust suplusest. «See aasta on veekogude ääres ja veekogudel juhtunud õnnetuste poolest äärmiselt traagiline. Paljuski põhjusel, et alkoholi pruukinud inimesed hindavad oma võimeid üle ning lähevad vaatamata ebaadekvaatsele seisundile ujuma. Nähes, et keegi läheb napsisena ujuma ega taju võimalikke tagajärgi, võiks iga kõrvaline sekkuda ja vajadusel abi kutsuda. See võib päästa kellegi elu,» sõnas Reimaa.

Hoia oma tervist ja tarbi ohtralt joogivett

Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht möönis, et viimasel nädalal on Lõuna-Eestis koroonaviirusesse nakatumiste arv tõusnud.

«Tänane olukord näitab ilmekalt, et oht nakatumiseks on kõrge. Rahvarohkel ralliüritusel ei saa üle ega ümber soovitusest hoida teistega suuremat distantsi, liikuda üksnes oma grupiga, pesta sageli käsi ja hinnata ausalt oma tervislikku seisundit. Kui tunnete end haiglasena, siis ärge tulge rahvarohketesse kohtadesse, vaid minge testima, et võimalikult kiirelt veenduda oma terviseseisundis,» palus Luht.

Viirusohu kõrval kimbutab praegu inimesi igal pool ja ajal ka erakordselt kuum ilm, mis tõstab riski vedelikupuuduse tekkeks. «Kindlasti tuleb tarbida võimalikult palju vett ja loobuda alkoholist. Samamoodi tuleb tähelepanelik olla kõigi kõrvaliste suhtes. Kui rallil kellegi tervis halveneb, jahutav joogivesi ei aita ja näiteks teadvus kaob, tuleb kohe kiirabi kutsuda,» märkis Luht.

Jäta droon koju, nende lennutamine rallialas on rangelt keelatud

«Lennuliikluse korraldamine rallialal toimub võrdlemisi kitsal alal, kus õhusõidukeid on kümneid ja igaühel täita oma kindel roll. Nii on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses kehtestatud piirang kõigile kõrvalistele droonidele ja õhusõidukitele. Seda selleks, et loata lendavad õhusõidukid publikule või ka teistele rallialal töötavatele lennuvahenditele ohuks ei oleks. Ralli ajal on seega droonide lennutamine piirkonnas rangelt keelatud ning rikkumise korral tuleb arvestada sõltuvalt tekitatud ohuolukorrast karmi karistuse, ka droonist ilmajäämisega,» rääkis lennuteabe osakonna juht Kalmer Sütt.

Rally Estonia võistlejaid saadab mootorratastel Team Motohunt, kes aitab tagada turvalisuse ja vajadusel reguleerib liiklust, et ralliautod saaksid liikuda ohutult katselt katsele. Saatvad mootorratturid on helkurvestides ja rattad on varustatud Rally Estonia korraldaja märgistustega. Team Motohunt töötab koostöös PPA ja Rally Estonia tiimiga, palume mõistvat suhtumist ja koostööd, kui võistlejate katselt katsele saatmisel tekib ajutisi liiklusseisakuid.