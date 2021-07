Indrek Katušin: linna eelarve pole põhjatu

Sageli küsitakse, miks ei ole Tartus üks või teine asi ära tehtud. Näiteks: miks ei ole kõik lasteaiad ja koolid renoveeritud, miks pole kõigi koolide juures korralikku staadioni, miks puuduvad kõigi teede kõrval eraldatud jalgrattateed? Selliseid küsimusi võib lõputult küsida. Need on ka õigustatud. Kui ükskõik millist valdkonda eraldi vaadata, võib tunduda, et saaks palju paremini. Kuid linna ei saa juhtida ühte valdkonda teisele eelistades.