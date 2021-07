Klaas on kõige jätkusuutlikum ja väga ainulaadne pakendimaterjal, kuna seda saab korduvalt ja lõputult taaskasutada ilma, et selle kvaliteet halveneks. See tähendab, et kõik klaaspurgid ja -pakendid tasuks kodus eraldi kokku koguda ja klaaspakendikonteinerisse viia – sellisel juhul on pudelid ja purgid puhtad ning neid on lihtne ringlusse saata.