Inimeste rongidega sõidutamiseks mõeldud riigifirmal Elron on pidev mure reisijatega: Tartu külje all pika ajalooga sugugi mitte väljasureva Reola küla rongipeatus tuleb aeg-ajalt ettetuleva tühipeatuse kaotamiseks igaveseks kinni panna ning oma sõiduriistadega reisivaid jalgrattureid on jälle nii palju, et firma maksustab rongi võetavad rattad 26. juulist sugugi mitte odava piletiga.