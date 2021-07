«Tegime ralli korraldajale ka vastava pöördumise, soovitusega lubada pealtvaatajatel ikkagi oma veepudeliga pealtvaatamisalale tulla,» selgitas Olesk. Ka rõhutas Olesk, et rallil viibijad võiks kanda pigem heledaid riideid ning kindlasti hoida mütsi peas. Ka soovitas Olesk neil, kel on kroonilised haigused, mis raskendavad pikalt kuuma käes viibimist, jääda koju.

Ralli korraldajad võtsid soovitusi kuulda. Rally Estonia kommunikatsioonipealik Margus Kiiver (pildil) vahendas, et väikest veepudelit ei hakka keegi piletikontrollis ära võtma, kuid see ei tähenda, et pealtvaatajad võiksid raja äärde kaasa tassida liitrite kaupa vett. Siiski rõhutas ta, et alkohoolseid jooke pealtvaatajail kaasas ei tohi olla ning seda kontrollitakse piletite kontrollväravas. Kui kellelgi juhtub alkohoolseid jooke kaasas olema, siis need konfiskeeritakse piletiväravas.