Suur Paunvere väljanäitus ja laat jäävad jälle ära

Väljanäituse korraldaja Reelika Kivimurd selgitas, et praegu lubaksid piirangud neil korraldada kuni 9000 inimesega väliüritusi, kuid Paunvere väljanäitusele ja laadale tuleb tavaliselt üle kahe korra rohkem inimesi.

Kivimurd lisas, et nad kaalusid küll erinevaid viise ürituse korraldamiseks, kuid leidsid, et laadaliste või kauplejate arvu piirata ei oleks mõistlik. «Päris säästulaata me ka teha ei tahtnud,» lausus ta.