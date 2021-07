Sama tähtaeg on kinnituse andmiseks ka magistriõppesse vastuvõetutel. Kui mõni õppekoht jääb vabaks, teeb ülikool edasisi vastuvõtuotsuseid 19. augustini.

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on esimesse astmesse kandideerijate arv viimastel aastatel vaikselt kasvanud. Selle taga võib osaliselt olla see, et gümnaasiumilõpetajaid on rohkem. Tänavu laekus Tartu ülikooli ligi tuhat avaldust rohkem kui mullu.

«Kandidaatidele tähendab see keerukat olukorda, kuna ühele kohale on esitatud ligi neli avaldust. Kolmandat aastat järjest kasvab õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste populaarsus, neil erialadel oli isegi neljandiku võrra enam avaldusi,» rääkis Valk. Ehkki õpihuvi suureneb, pole ülikoolil piisavalt raha, et õppekohti juurde luua.

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma juhib kandidaatide tähelepanu sellele, et enamiku õppekavade puhul märgib ülikool SAISis vastuvõetuks rohkem kandidaate, kui on õppekohti. Osalt on lisanduvad vastuvõtuotsused tingitud sellest, et vastuvõtulävendi ületajaid on rohkem kui õppekohti, teisalt teeb ülikool otsuseid eelmiste aastate loobujate arvu põhjal.

Ülikooli eesmärk on pakkuda parimatele kandidaatidele õppekohta esimesel võimalusel, sest õppetöö algab juba septembris ja kaugemalt Tartusse õppima tuleku korral on iga päev arvel.

«Paljud kandidaadid saavad sisse mitmele erialale ja mitmesse õppeasutusse ning selleks, et vastuvõtuotsuste tegemine ei veniks suures mahus augustikuusse, teebki ülikool osa vastuvõtuotsuseid nii-öelda ette,» märkis Kaldma. «Eelmiste aastate vastuvõtustatistika alusel teame, kui palju on ühel või teisel erialal tavaliselt loobujaid. Uusi vastuvõtuotsuseid teeme 19. augustini vaid juhul, kui õppekava mõni õppekoht jääb täitmata.»

Oma vastuvõtuotsust ja kohta pingereas saab kontrollida SAISi kasutajakontolt ja juhised õppima asumise kinnitamise kohta on ülikooli sisseastumisveebis. Lisaks tasub üle vaadata SAISi kontole saadetud automaatteated avaldustega tehtud toimingute kohta. Kui kandidaat leiab vastuvõtuteate liiga hilja, on tõenäoline, et tema õppekohta on pakutud juba nimekirjas järgmisele ja vastuvõtuotsust ennistada ei saa.

Eestikeelse magistriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ja suurem osa vastuvõetutest on oma õppimisotsuse juba teinud. Tartu ülikooli õppima tulekut on kinnitanud 683 kandidaati, otsus on veel tegemata 380 kandidaadil. Doktoriõppesse on vastu võetud 179 doktoranti.

Lõppenud on ka vastuvõtt võõrkeelsesse õppesse, kus tänase seisuga asub õppima 680 üliõpilast, sealhulgas 522 välisüliõpilast. Lõplik arv võib veel siiski muutuda, kuna maailmas Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud raskendavad märgatavalt välisüliõpilaste õigeaegset jõudmist Eestisse. Enamikule võõrkeelsete õppekavade alusel õppijatele pakub ülikool septembrikuu jooksul e-õppe tuge, võimaldades õppetöös osaleda ka neil välistudengitel, kes ei ole semestri alguseks Eestisse jõudnud.