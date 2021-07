Teatribuss toob Teatri Kodu hoovi legendaarse «Vanaema õunapuu otsas»

«Mänguasjamuuseumi suvede juurde on juba mitu head aastat kuulunud suveteater ja suveteatrimuusika. Ehk tuletab just see lavastus meelde, et vanaemasid ja vanaisasid võiks teatrisse ja muuseumisse rohkem kaasa kutsuda,» rääkis Teatri Kodu etenduste juht Mariliis Einberg seekordset lavastuse valikut.

Lugu «Vanaema õunapuu otsas» on nukker, rõõmus ja naljakas läbisegi: peategelane Andreas on kurb, et tema vanaema juba surnud on. Lisaks tundub see Andreasele ääretult ebaõiglane. Ühel kenal päeval otsustab vanaema aga lapselapsele külla tulla ning sellest kohtumisest algavad seiklusrikkad ettevõtmised, mis aitavad ka Andrease emal aru saada, et üks korralik vanaema elab igavesti.