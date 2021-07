1992. aastal peeti Igor Ellisoni eestvedamisel Peipsi järve ääres Rannal esimene Jõgevatreff, kus osales veidi üle saja motomatkaja. Aastatega muutus kokkutulek nii populaarseks, et nüüd osaleb sel sündmusel igal aastal umbes kaks tuhat motohuvilist üle kogu ilma. Kaugemad tulijad Jõgevatrefil on olnud näiteks jaapanlased. Osalejaid on olnud ka Kariibi mere saarelt Curacaolt ja Uus-Meremaalt.