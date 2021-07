Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse spetsialist Tiina Ilves sõnas, et praegune trepp oli liiga vana ning kulunud. «Toomemäe trepid vajaks kõik remonti ja see lihtsalt ei kannatanud enam kriitikat,» tõdes ta, et lähiaastatel vajaks renoveerimist teisedki sealsed trepid.