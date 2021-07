Sajandaks sünnipäevaks kinkis Tartu ülikool professor Lepikule uue medali, et see oleks täiustuseks juba kolmele varasemale Tartu ülikooli medalile, 1998. aastal saadud Riigivapi IV klassi teenetemärgile, 2001. aasta Eesti teaduste akadeemia medalile ja 2014. aasta Eesti teaduste akadeemia H. Kerese nimelisele medalile. Lisaks on teenekas teadusmees Tartu Tähe kavaler 2012. aastast.