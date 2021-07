Eesti Arhitektide Liidu presidendi Andro Männi sõnul on Tõrvandi uue keskuse rajamine eeskujuks teistelegi Eesti valdadele. «Viimased kolmkümmend aastat oleme näinud Eesti suuremate linnade ümber toimuvaid valglinnastumise protsesse, mis on paraku olnud sageli ka ebakvaliteetse ruumi ja halva elukeskkonna rajamise õpikunäited,» rääkis Andro Mänd. «Selle taustal tuleb tunnustavalt esile tuua Kambja valda, mis on avaliku arhitektuurivõistlusega võtnud endale eesmärgiks luua Tõrvandi aleviku keskosast uus ja kaasaegse lähenemisega vallasüda. See on vajalik samm, et tõsta Tõrvandi alevikku «Tartu tagaõue» staatusest kõrgemale ning luua mitmekesine ja erinevate funktsioonidega inimkeskne elukeskkond. Loodame, et ka teised vallad järgivad Kambja eeskuju ja analüüsivad oma asulate seni kasutamata võimalusi.»