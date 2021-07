Tegelikkuses on jalakäija olukord kõnniteel masendav, sest seal kihutavad uljalt nii lihasjõul toimival jalgrattal kui ka elektriliste kergliiklusvahenditega liiklejad. Kergliiklustehnikaga liiklejad on justkui arvamusel, et liiklusohutuse tundmine ja sõiduoskus on neile juba ema piimaga sisse kodeeritud ja rohkemat nad ei vaja.