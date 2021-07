Tõnis Kattai meenutas, kuidas esimest Tiktoki videot filmis ta abikaasa põlvini lumes. Praegu on abiks enamasti statiiv. FOTO: Kristjan Teedema

Eestis on sadu sõiduõpetajaid ning Tõnis Kattai nimi ei pruugi olla kuigi tuntud. Ta tunnistas isegi, et paljud teavad teda pigem sõiduõpetaja Tõnisena, sest just selle nime alt teeb ta Tiktoki liiklusvideoid. «Kui naine ütleb, siis peab ju kuulama,» selgitas ta.