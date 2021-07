Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnu­ökoloogi Marko Mägi hinnangul on süüdi praegune kuumalaine ning asjaolu, et paarinädalased pojad ei oska veel lennata. «Asfalt ja kivisillutised on praegu nagu kerisekivid, kus kuumus tõuseb 50 või isegi 60 kraadini, ning loogiline, et väikesele kajakapojale mõjub kuumus laastavalt, nagu inimeselegi,» rääkis Mägi.