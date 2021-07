«Tartus on väga ilusad ehitised, mulle meenutasid siinsed puidust majad minu enda kodu,» oli Vulcan Riders Soome motoklubi liige Thomas Berlin vaimustunud kohalikust arhitektuurist. Ta lisas, et Tartus on ka tänavad väga kaunid ja rohelust täis, mis koos näituste ja ajalooliste hoonetega teda siia kindlasti tulevikus taas külla kutsuvad. «Igas kohas, kus me Tartust välja käisime, oli mõni galerii. Siin on hämmastavalt palju kunsti!»