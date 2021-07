Tartu põleb! Rängalt ja kohutavalt on vaenlase sütitatud tuli haaranud vana Tartu. Alati, kui Moskva vürstid on käe Eestimaa külge pannud, on Tartu põlenud. Kaugele paistab südasuvisel taeval suitsusammas, kaugele kumab tulepaiste ööseti. – Need laused võtavad kokku traagilised päevad ja ööd 80 aastat tagasi, kui punaarmeelased olid 10. juulil 1941 pealetungivate Saksa vägede ees taandunud Emajõe teisele kaldale.