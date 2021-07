Kolm tunnustatud muusikut mängivad teoseid, mis kontserdi ühe korraldaja, sihtasutuse Festivitas Canens teatel on kirjutatud 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi esimesel poolel populaarsele koosseisule flööt, tšello ja klaver. Kavas on Carl Maria von Weberi trio flöödile, tšellole ja klaverile g-moll (1819), mida on nimetatud nende kolme instrumendi trio tuntuimaks teoseks, ning Felix Mendelssohn-Bartholdy trio klaverile, flöödile ja tšellole d-moll (1839), mis kuulub tema tippteoste hulka. Mõlemad on neljaosalised.