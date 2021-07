Festivali eestvedaja, Jõgeva militaarmuuseumi juht Sergei Jerjomin sõnas, et Jõgeva piirkond on sõjaajaloost tiine. «1944. aastal käisid Jõgeva ümbruses verised lahingud, 1661. aastal sõlmiti siin lähedal Kärde külas Vene ja Rootsi vahel Kärde rahu,» loetles Jerjomin.

Lahingute taaslavastuses osaleb ligi 100 inimest. Jerjomin sõnas, et lahingute taaslavastused leiavad aset küll pärastlõunal, kuid ajastutruud hõngu jätkub kogu päevaks. Lahingu lavastajad elavad rolli sisse juba päeva alguses. Koos tehakse rivistus, pannakse püsti ajastutruu laagriplats. Põhjasõja-aegse lahingu lavastajad löövad samuti püsti laagri, kus näidatakse mitmesaja aasta tagust olmet.

Lisaks lahingutele on militaarmuuseumi platsil ka vanavara laat. Jerjomin soovib militaarfestivali korrata ka järgnevatel aastatel. «Meil on kogemusi mujal riikides, kus taolistest lahingute taaslavastustest võtab osa isegi kuni tuhat inimest, seega meie teeme pühapäeval väikese etteaste, kuid plaan on tulevikus kasvada,» lisas Jerjomin.