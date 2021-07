Vanemuise pargi servas seisab kahekorruseline maja, mille üks nurk on ümar. Tiigi tänava poolsel seinal hakkab silma teinegi kumerus. Kultuurimälestiste registrisse kantud hoone on tuttav neile, kellel on olnud tarvis teha perekonnaseisutoiminguid. Varem oli selles Vanemuise dekoratsiooniladu ja enne sõda elas kuulsaid inimesi, nagu näiteks Gustav Suits, kusjuures korruseid oli kolm.