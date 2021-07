Inga Heamäe suitsune ja lumine kunst

Eesti kunstiajaloos on olnud üks imelik kunstnik, Aleksander Vardi, kellele meeldis maalida suitsu ja tossu. Kuulsaim maal on «Raudteel» (1946), kus suitsule on kontrastiks, aga mõnes mõttes ka kaaslaseks tahmunud lumi. Vardi kui impressionisti kunstis oli suits üks osa atmosfääri koostisest koos pilvede, vihma ja tuulega, mis oli kõik kujutatud koos ümbritseva keskkonnaga. Inga Heamäe kunstis on keskkonnaks must ja tühi taust, nagu on näha tema väljapanekus «Ps 148. Taevased väehulgad, ilmihuta väed».