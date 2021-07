Tihti ongi meil nii, et ehitades tuleb maa-ala puudest lagedaks lüüa. Tartus on rohealasid aga vähe ning see Riia ja Aardla tänava vahel olev park ei ole lihtsalt park, nagu kohalikud seda kutsuvad. Tegemist on pargiga, mis tekitab jalakäijatele tee Lõunakeskuse juurde, sealkandis pole olemas ühtegi teerada, kust jalakäija saaks lihtsama vaevaga Lõunakeskusse jalutada. See tee on mullegi olnud aastaid oluline, kui tulin FI peatuses bussist maha ning jalutasin läbi selle roheala Lõunakeskusse. Ka Tartu Erakooli õpilastele on see tähtis, sest sealt viib rada nende koju.