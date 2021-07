Tõik, et Tartu linnavalitsus jättis väljastamata avaliku ürituse loa eelmisel nädalavahetusel Raadil ERMi juures peetud muusikaüritusele Maze Festival, tekitas leheloo ( TPM 7.7 ) väitel palju probleeme. Pean vajalikuks selgitada, millised on Tartus avalike ürituste registreerimise reeglid ja tavad.

Korrakaitseseadus näeb ette, et kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil ürituse korraldamise nõuded kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega. Nii on seda tehtud ka Tartus. Omavalitsustel on siin erinev praktika, kuid valdavalt näeb vastav määrus ette, et omavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa.