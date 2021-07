Tartusse tullakse endiselt agaralt õppima. Seda näitavad jätkuvalt kõrged kandideerimisnumbrid Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli. Tartu tervishoiukõrgkoolis on õppimise vastu huvi veelgi tõusnud – avaldusi tuli möödunud suvega võrreldes 400 tükki rohkem.

Juba teist aastat järjest kandideeritakse julgemalt ka kõrgemasse kunstikooli Pallas. Rektor Vallo Nuust usub, et ühelt on selle taga elektroonilise vastuvõtu mugavus. Möödunud aastal tehti kogu vastuvõtt veebi teel ja kuna läks nii hästi, otsustati juba siis, et nii ilmselt jääbki.