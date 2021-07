Tartu esimene Lidl pidigi seejuures valmis saama tänavu juulis. Kuigi uut toidupoodi piiravad endiselt ehitusaiad, mõningad ehitusjäägidki ning kaupluse aknad on kaetud, kinnitas ettevõtte kommunikatsioonijuht Katrin Seppel, et kauplus on valmis.

Olemas on ka kasutusluba, kuid poe avamisega siiski veel ei kiirustata. «Samas on meie praktika avada mitu kauplust korraga ja see tähendab, et ka Tartu kauplus avatakse samaaegselt teistes linnades olevate poodidega,» ütles Seppel.