Viimastel päevadel on Mustvee Olerexi autopesula uksed olnud pärani lahti justkui tuulutuseks ning maas autopesule viitavaid veeloike näha ei ole. Peipsi pealinnas muidu küll veest puudust pole, kuid tanklas on suvekuudel just veenappus. Paari nädala eest Tartumaa paaris piirkonnas otsa lõppenud veevarud on seevastu taastunud.