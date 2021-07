Kõige oskuslikumate sõitjate seas ehk eliitklassis tuli esimeseks Ardo Oks Tartu jalgrattaklubist Peloton ning talle järgnesid Vooremaa rattaklubist Centrum Randar Saar ja Risto Loorits.

«Konkurentsi oli, kuigi need, keda kõige rohkem kartsin, jäid sel korral tulemata. Eks iga võit on raske. Erilise asjana tooksin esile aga selle, et olen nüüd juba viis korda Eesti meistriks tulnud,» rääkis Ardo Oks intervjuus Eesti jalgratturite liidule.

Teised esikohad tartlastele tulid meesjuuniorite hulgas, kus parim oli Martti Härmoja (Tartu SK Velo), Cruiser sõitjate seas, kus rabas esikoha Andrus Mõttus (Tartu SK Velo) ning naiste eliitklassis, kus tegi teistele silmad ette Anni Annama (TÜASK).

Laupäeval võistles ligi sada ning pühapäeval 75 sõitjat, kuid võistluste peakorraldaja ning Tartu SK Velo juhi Jaan Veeranna sõnul on kõige tihedam konkurents jätkuvalt noorimate sõitjate seas. «Tartu head tulemused on tingitud meie pikkadest traditsioonidest. Meil on linnas kolm kõige aktiivsemat klubi Tartu SK Velo, Peloton ja TÜASK, kus on loodud eraldi BMX-krossi treeningugrupid ja Euroopa karikaetapilt võideti viimati teine koht,» selgitas Veeranna.

Vähe vanemaid sõitjaid

Ta kinnitas, et kõik BMXi huvilised ei tahagi võistelda, kuid igal juhul on suvi sel alal parim aeg treenimiseks.

Veeranna tõi välja, et kõige vähem sõitjaid on eliitklassis, sest pärast teatud vanust on rohkem neid rattureid, kes spordi kõrvlae jätavad. «See pole nii üksnes BMX-krossis, vaid ka mujal. Olen 10 aastat töötanud selle nimel, et trendi muuta. Aga isegi Lätis, kus on tipptasemel BMX-krossiratturid, tuleb mõnel juhul mitu vanuseklassi kokku panna, et võistlustele piisavalt sõitjaid osalema saada. Tippsport nõuab raha ja pingutust, mis kõigile ei sobi,» selgitas Veeranna.

Ometi näeb ta nooremate sõitjate seas tugevat pealekasvu. «Praegu on näha, et 13–14-aastaste poiste seast kasvab peale hea sats, kellest võib isegi tulla meie olümpiavõitja,» rääkis Veeranna lootusrikkalt.

Juba 17. juulil sõidavad Tartu ratturid Tallinnasse osalema Eesti noorte meistrivõistluste teisele etapile BMX-krossis ning augustis ootavad lisaks finaaletapile ees veel Balti karikavõistlused.