Mõni päev tagasi ilmunud ELNETi kuukirjas on märgitud, et Kristina Pai valiti linnaraamatukogu direktoriks 18. juunil. Sealsamas seisab, et kuni ELNETi uue tegevdirektori leidmiseni jätkab ta ELNETis seniste kohuste täitmist.

Eesti teadusinfosüsteemi andmeil on Kristina Pai kaitsnud magistritöö Tartu ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonnas aastal 2001. Tema haridustee jätkus samas ülikoolis filosoofia ja semiootika instituudi doktorantuuris, teemaks raamatukogu kultuuriruumis, kuid ta on õpingud katkestanud.

Tänavu jaanuaris asus linnaraamatukogu juhtima Krõõt Kaljusto-Munck, kes nimetati ametisse seniks, kuni on selgunud uus direktor. Ta on töötanud varem linnaraamatukogu asedirektori ja hiljem ka arendusjuhina ning on asendanud endist direktorit Asko Tammet tema äraolekuaegadel. Krõõt Kaljusto-Munck ütles, et ta seekordsele konkursile avaldust ei esitanud.